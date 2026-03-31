◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(31日、楽天モバイルパーク)楽天の先発・前田健太投手が、5回途中までで83球を投げ2失点で降板しました。11年ぶりのNPBのマウンドとなりましたが、５つの四球を出すなどピンチの連続。それでも2失点におさえる粘りのピッチングを披露しました。今季から楽天に所属する前田投手は、初回は三者凡退におさえる上々の立ち上がりをみせます。しかし2回以降は毎回ランナーを背負いながらの粘りの