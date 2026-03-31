◇セ・リーグヤクルト―広島（2026年3月31日神宮）ヤクルトの人気マスコット・つば九郎が31日の本拠地開幕戦で神宮球場に登場した。昨年2月に担当スタッフが急逝し、昨季は“全休”。2年ぶりの活動再開に神宮は大歓声に包まれた。一塁側ベンチ横から出て、一礼。グラウンドをゆっくり歩き始め、気が付いたファンから拍手喝采が巻き起こった。グラウンド入りしてきた選手たちとはハイタッチ。宮本、オスナとハグし、池山