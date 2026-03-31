現役最後の演技で世界一に輝いたフィギュアスケートの坂本花織選手（25）が31日、帰国しました。坂本花織選手：みんながさみしいと言ってくれるのがうれしいというか、それを言われると、自分もちょっとさみしいなと思いました。現役最後の演技で見事4度目の世界一に輝いた坂本花織選手。21年間共に歩み続けた中野園子コーチに、花束で感謝の思いを伝えました。今後は指導者として次なるステップに挑みます。坂本花織選手：コーチ