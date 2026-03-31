ご飯を早く食べ終えてしまった犬が見せた、思わずクスッとしてしまう行動がTikTokで話題になっています。投稿したのは、イタリアングレーハウンドのかいちゃん・うみくん、マルプーのふうちゃんと暮らしている「ドッグ・ミルクゥ・スカイ」さん。投稿から4.4万回以上再生され、「だんだん近くに来るの笑うｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：ご飯を早く食べ過ぎてしまった犬→他のワンコの食事中に…