飼い主さんが少し移動したら、足元にお座りしていた赤ちゃん犬も動いて…？あまりにも尊い光景に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で439万回再生を突破。「可愛すぎて声出た」「たまらん」といった声が寄せられています。 【動画：飼い主の足元でお座りする『赤ちゃん犬』→何度も見たくなる『尊すぎる動き』】 足元でお座りする赤ちゃん犬 TikTokアカウント「amochan_amore」に投稿されたのは、チワワの「アモ」ちゃんが