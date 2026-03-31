4月3日から5日まで横浜で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）が、誰もがエンタテインメントに触れ、感動を分かち合えるインクルーシブなイベントを目指したアクセシビリティとして、新たに3施策を展開する。 （関連：ロッキン、サマソニ……“都市型フェス”はメリットだらけ？存在感増す一方で抱える問題点とは） 1つ目は、Kアリーナ横浜 CENTR