関西エアポートは、関西国際空港第2ターミナル（国内線）をリノベーションし、4月1日に供用を開始する。第2ターミナル（国内線）は、2012年10月にオープン。ピーチ・アビエーションのみが使用している。老朽化などを理由として、2025年8月からリノベーション工事を進めていた。チェックインカウンターは移設し、自動手荷物預け機を10台導入する。ピーチ・アビエーションは同日から、新たに発表したブランドアイデンティティの展開