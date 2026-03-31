戦場でドローン編隊を編成できるランチャー？中国人民解放軍の公式報道Xアカウント「China Military Bugle」が、「アトラス」ドローン群システムを公開しました。【画像】ド、ドローンが次々と飛び立つ…！ これが「アトラス」の運用実験ですこのシステムは、偵察や攻撃任務のために多数のドローンを統合的に運用することを目的としたプラットフォームです。ドローン発射用ランチャーから最大96機のドローンを射出し、これら