水増しした住宅手当を不正に受給したとして、逮捕・送検されていた呉市役所の男性職員について、広島地検呉支部が不起訴処分としました。警察などによると、呉市役所の職員の男性（56）は、契約書を偽造するなど金額を水増しして、呉市に対して住宅手当を申請。2020年4月からの5年間で、約123万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで逮捕・送検されていました。男性は逮捕時、警察の調べに対し、「詐欺をしようとしたわけではない