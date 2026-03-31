アウェーのイングランド戦に勝利できれば、チームの自信はさらに増すだろう(C)Getty Images英国遠征中のサッカー日本代表は現地時間3月31日、ウェンブリースタジアムでイングランド代表と対戦する。30日には前日会見も行われ、森保一監督は「完全アウェーで厳しい戦いになると思いますが、勝利を目指しチーム一丸で戦っていきたい」など意気込みを語っている。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない流れるような崩