村上の3発は米国に大きな衝撃を与えた(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が衝撃を与えている。現地時間3月29日のブルワーズ戦で、開幕戦から3試合連続のホームラン。デビュー3戦連発は日本人メジャーリーガー初だ。【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン現地実況アナウンサーは「ジャパニーズ、センセーショナル！」と興奮を隠せなかった。一方でこの状況を冷静に見通していた人物がいた。昨季までDeNAでプ