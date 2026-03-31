吉田知那美がロコ・ソラーレ退団を発表した(C)産経新聞社カーリング女子でロコ・ソラーレの吉田知那美が3月31日、インスタグラムを更新し「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と発表。電撃発表にファンを驚かせた。吉田は2018年平昌五輪で銅メダル、22年北京五輪では銀メダルを獲得している。【写真】「本当にありがとうございました」吉田知那美がロコ・ソラーレ退団を発表実際の投稿インスタでは「12年間と