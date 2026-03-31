石川県の徳田博副知事が31日、任期満了を迎え、山野之義知事が長きにわたって県の発展に貢献した功績をたたえました。徳田氏は1981年に県庁に入り、商工労働部長や教育長などを経て2022年4月から副知事を務めていました。県庁で行われた退職辞令の交付式では、山野知事が徳田副知事の長年の功績と副知事としての4年間を労いました。山野之義知事「これまでの経験を生かしていただき、これからは大所高所に立って、石川県政の発展に