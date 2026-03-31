カンテレはこのほど、4月18日からお笑いコンビ・アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）の新番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜深0：45〜1：15※関西ローカル）をスタートすると発表した。【写真】「らぶらぶかよ〜」妻と“寿司デート”を楽しむ柴田英嗣番組は、2020年に単発番組『パンドラTV』からスタートし、その後、全国ネットのレギュラー番組へと成長。リニューアルなどを経て『アンタッチ