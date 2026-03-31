来月から開幕するカナダ・プレミアリーグ（CPL）では、オフサイドの新ルールが試験導入される。サッカーのルールや重要事項を決定する機関である国際サッカー評議会（IFAB）は先月28日に年次総会を実施。そこでは、今夏に開催されるFIFAワールドカップ2026を皮切りに2026−27シーズンから、スローインやゴールキック時の5秒ルールや、2枚目のイエローカード提示時にビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入が可能になる