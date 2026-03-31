高校授業料の無償化を拡充する改正就学支援金支給法が31日の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。4月から所得制限が完全に撤廃され、私立高生の支給上限額が45万7200円に引き上げられる。2025年度は全ての高校生に公立高の授業料に相当する年11万8800円を支給し、私立に通う年収約590万円未満の世帯には加算して39万6千円を支援している。この4月からは所得制限撤廃と上限額引き上げで私立も授業料は無償に近づく。ただ