紀平梨花フィギュアスケート女子で全日本選手権を2度制し、今季からアイスダンスに挑戦している紀平梨花が31日、トヨタ自動車との所属契約終了を自身の交流サイト（SNS）で報告した。昨年9月に西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを結成。カナダを練習拠点に2030年冬季五輪出場を目指している。23歳の紀平は20年に嘱託社員として同社に入社。けがで長期間実戦を離れたことに触れ「いつも真摯に寄り添い、変わらずサポー