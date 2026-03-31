中間貯蔵施設（青森県むつ市）、使用済み核燃料再処理工場（六ケ所村）原発の使用済み核燃料を一時保管する青森県むつ市の中間貯蔵施設を巡り、同県の宮下宗一郎知事は31日、「事業を継続できる環境が確認できない」として、2026年度の核燃料搬入を容認しない考えを明らかにした。最長50年保管した後に燃料の搬出先となる日本原燃の再処理工場（青森県六ケ所村）が完成延期を繰り返し、設計・工事計画の審査の見通しが立たないこ