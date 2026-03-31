フィギュアスケートで森口澄士（24）とのペアでミラノ・コルティナ五輪に出場した“ゆなすみ”の長岡柚奈（20＝木下アカデミー）が31日、自身のインスタグラムを更新。世界選手権やISUスケーティング・アワードでのオフショットを公開した。30日に五輪2大会連続メダリスト・坂本花織の「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」のショットを披露したのに続き、この日は「off the ice edition」として15枚の画像を投稿。ISUス