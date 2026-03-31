石川県能美市は31日、上司に「残業三兄弟」と呼ばれるなどのパワハラを受けて職員が自殺した問題を踏まえ、全職員約1270人を対象に実施したハラスメントに関するアンケートの結果を公表した。回答者のうち職場でのハラスメントで悩んでいるとした職員は24.5％に上った。ハラスメントを受けたり、知ったりした時の対応について「何もしなかった」は55.3％で、その理由は「何をしても解決しないと思ったから」が73.6％に達した。