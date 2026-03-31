◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が１日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初先発する。登板前日は敵地でダッシュ、キャッチボール、走塁練習をして調整。プロ２０年目の開幕へ「何年たっても自分にとっての開幕というのは『いよいよシーズンが始まるな』って。そういう気持ちは毎年変わらない」と表情を引き締めた。加入１年目の昨季は移籍後初勝利、日米通算２００