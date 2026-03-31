俳優旭惟吹（22）が短編映画「思い出はゴーグルの向こうに」（谷健二監督）で主演を務めることが31日、分かった。4月26日、上映イベントでの初披露も決定した。第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで審査員特別賞を受賞。25年、ドラマ「海老だって鯛が釣りたい」「誘拐の日」のダブル出演で俳優デビュー。26年秋放送予定の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、渡瀬拓役での出演も発表されている。同作は、VRゴーグ