アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督が古巣トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に向けてエールを送った。30日、イギリスメディア『ガーディアン』が同指揮官のコメントを伝えている。現在54歳のポチェッティーノ監督は、2014年夏から2019年11月にかけてスパーズの指揮官を務めた。2016−17シーズンにはプレミアリーグ2位、2018−19シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグ決勝戦進出に導いた。スパーズ退