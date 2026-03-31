グラビアアイドル、YouTuberとして活躍するRaMu（28）が31日、Xを更新。小学生時代の担任教諭に自身の本名を笑いのタネにされたエピソードを明かした。RaMuは「私、ラムって本名でめちゃくちゃお気に入りなんだけどさ」と自身の名前について切り出し、「小一の時の担任が私をガムとかハムとか呼んで他の生徒のウケを狙ってたんだけど今考えるとクソおもんないし親に失礼だなあの担任」と当時を思い出して不快感をあらわに。「転校