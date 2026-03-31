【漫画】本編を読む心の中で感謝はしていても、それを本人に伝えられる人はどれだけいるだろうか。人気イラストレーター・しばたまさんが描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』では、たった2行の言葉をきっかけに、“伝える勇気”を手にした女性のエピソードが収められている。同作は、しばたまさんがフォロワーからの体験談を漫画化した実録コミック。収録エピソードは、ゾッとする話からほっこりする話まで実に幅