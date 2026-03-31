巨人の大勢投手（２６）とフォレスト・ウィットリー投手（２８）が３１日、出場選手登録された。大勢はＷＢＣ後の調整で一軍メンバー入りが遅れていた。２８日のファーム・リーグ日本ハム戦で挑戦登板し、１回無安打無失点。前日３０日に村田善則バッテリーチーフは「本人が『この感じだったらいけそうです』となれば登録すると思う。おそらく大丈夫だと思っています」と語っており、ついにゴーサインが出た。中日戦初戦（バ