ポール・マッカートニー（８３）が米巨大ネット掲示板「Ｒｅｄｄｉｔ（レディット）」から?垢ＢＡＮ（あかばん）?されたと話題になっている。マッカートニーの公式アカウントは２９日、先週末に行われたロサンゼルス公演について、「昨夜のフォンダ・シアターでの公演はいかがでしたか？」と投稿。コンサートの写真をまとめたクラウドストレージサービス「Ｄｒｏｐｂｏｘ」へのリンクを添付した。その上で、「昨夜はスマホ利