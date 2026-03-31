AOKIが展開するORIHICAは4月3日、「ORIHICA イオンモールりんくう泉南店」をオープンする。ORIHICA イオンモールりんくう泉南店新店舗は「オリヒカブルー」を基調とした親しみやすいデザインを採用し、約55坪のコンパクトな面積ながら、オンライン在庫を活用した「ウェブオーダーシステム」を導入して売り場を効率化。持ち帰り需要の高いジャケットやシャツ、小物の陳列を充実させる。出店先の「イオンモールりんくう泉南」は、202