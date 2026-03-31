多彩なバリエーションは島内随一「やまだ屋 宮島本店」桐葉菓や焼きたてのコロコロ紅葉が人気の「やまだ屋 宮島本店」。もみじ饅頭は宮島の中でも最多の約15種類が揃っているので、選ぶのが楽しくなりそうですね♪ JR広島駅でも買えるので、ぜひチェックしてみてください。宮島本店では、もみじ饅頭の手焼き体験もできます。予約は前日までにお店の公式WEBサイトで、当日は空きがあれば店頭で受付しています。（5歳以上、1000円。