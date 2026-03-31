いつもの紅茶とスコーンも素敵だけれど、近年じわじわと人気を集めているのが中華アフタヌーンティー。点心の味わいを引き立ててくれるのは、香り高い中国茶。初めて出合う白茶の淡い甘みに驚き、香り高いジャスミン茶でお口直しに。食後は油を流してくれるプーアール茶でさっぱり──。そんな新しい中国茶の楽しみ方を教えてくれる5店をご紹介します。? ジャヌ東京虎景軒点心師が手がける、モダンに昇華した伝統菓子コンテンポ