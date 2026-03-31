【シトリンちゃんの水着はもう限界です。】 予約期間：3月31日～6月16日23時59分 10月 発売予定 価格：23,980円 Bfullのフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」は、フィギュア「シトリンちゃんの水着はもう限界です。」を10月に発売する。予約期間は6月16日23時59分まで。価格は23,980円。 本製品は、同社のオリジナルフィギュア「シトリンちゃんの水着は