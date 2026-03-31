学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ADB」はなんの略？「ADB」はなんの略か知っていますか？答えは、アルファベット3文字！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Asian Development Bank（アジア開発銀行）」を略した言葉でした！ADBとは、1966年に設立さ