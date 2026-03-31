開幕2カード目を迎えたドジャース・大谷翔平（31）。3月30日（現地時間、以下同）までに終えた4試合でいまだノーアーチと、スロースタートとなっている。スポーツ紙記者が語る。【写真】真美子さんのいるスイートルームに向かって手を挙げる大谷。他、大谷ファミリーが搭乗したプライベートジェットの内装など「侍ジャパンに参加したWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では絶好調だっただけに歯がゆい滑り出しとなってい