３１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７．３５ポイント（０．１５％）高の２４７８８．１４ポイントと反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２４．８２ポイント（０．３０％）安の８３７４．３０ポイントと続落した。売買代金は２５５７億５９６０万香港ドル（約５兆２１２３億円）に縮小している（３０日は２８５４億３４９０万香港ドル）。中国景況感の