スペイン産の豚肉の輸入停止を受け、「しゃぶ葉」の豚肉メニューが変わります。スペインからの豚肉をめぐっては、ASF（アフリカ豚熱）の発生が確認され、2025年11月以降、輸入が停止されています。こうした中、しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は、スペイン産の「豚バラ」の供給が難しくなったとして、アメリカ産の「豚ロース」に切り替えます。変更は店舗ごとに順次行われ、価格は据え置くということです。2024年、スペインか