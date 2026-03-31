宮内庁京都事務所は4月1日にインスタグラムとYouTubeの公式アカウントを開設し、情報発信を行います。宮内庁京都事務所は4月1日からインスタグラムとYouTubeの公式アカウントを開設し、情報発信を始めると発表しました。京都の御所・離宮の建築や庭園、障壁画や調度類の情報のほか、参観情報などについて写真や映像を展開していくということです。宮内庁は若年層を含む幅広い世代によりリアルタイムに、より広く皇室文化の魅力を届