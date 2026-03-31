お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が31日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。興味のないゲストが訪れた際の様子を明かした。この日のゲストはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと「ニューヨーク」。「ニューヨーク」の屋敷裕政が岩井の勝手なイメージとして「丸くなったっぽい」とぶつけると、岩井は「俺三角かな」と「△」の札を掲げた。「俺『ぽかぽか』出