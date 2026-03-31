4月も「タマネギ」の高値が続きそうです。農林水産省が発表した先週の野菜の平均小売価格は、「タマネギ」が62%、「ニンジン」が18％、平年より高くなりました。「タマネギ」は去年の夏の猛暑と雨が少なかったことで高止まりが続いていて、4月も高値が続く見通しです。「ニンジン」は生育が回復しているため来月は平年並みに落ち着くとしています。一方、「キャベツ」は15％、「レタス」は13％、平年に比べて安くなっていて、来月