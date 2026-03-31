◇パ・リーグ楽天―ソフトバンク（2026年3月31日楽天モバイル最強パーク）3828日ぶりに日本球界復帰登板となった楽天・前田健太投手（37）は5回途中2失点で悔しい降板となった。1回は3者凡退で立ち上がったが、2回は無死満塁のピンチを招いた。ここは無失点で切り抜けた。3回に味方打線に先制点をもらったが、3回2死一、二塁で同学年の柳田に右前に同点タイムリーを浴びると、4回は周東に勝ち越しの左犠飛を許した。