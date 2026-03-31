卒業証書を偽造したなどとして在宅起訴された、伊東市の田久保真紀前市長。前市長が市から卒業証書の提出を求められた直後に、大学の学長印などをインターネットで業者に発注していたことが分かりました。田久保前市長は学歴を偽るため、去年5月29日から6月4日までの間に、偽の印鑑を作ったうえで大学の卒業証書を偽造し、市議会の議長らに見せたなどとして、▼有印私文書偽造・同行使、▼地方自治法違反の2つの罪できのう、在宅起