純正流用やアフターパーツの「事前届出」が不要に自動車をカスタマイズする際に避けて通れない「改造自動車届出制度」が、大きな転換期を迎えています。独立行政法人「自動車技術総合機構（NALTEC）」は、近年のデジタル化推進や自動車技術の進展に対応するため、同制度の運用を大幅に見直すことを明らかにしました。【画像】「えっ…！」 これが不正改造車「摘発の瞬間」です！ 画像で見るこの改正により、カスタムファンや