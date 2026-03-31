29日に開催された2026年中関村フォーラム年次総会で、中国科学技術発展戦略研究院は「国家イノベーション指数報告2025」を発表した。世界のイノベーション発展は引き続きアジア、米国、欧州の三極構造を維持している。中国の国家イノベーション指数の総合順位は世界9位で、前年より一つ順位を上げた。科技日報が伝えた。「国家イノベーション指数報告2025」は同シリーズの第14期に当たり、イノベーション資源、知識創出、企業イノ