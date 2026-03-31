4月5日は中国の伝統的な祝日・清明節に当たり、先祖を敬い墓参りをする日とされ、二十四節気の一つでもあります。清明節を間近に控え、「生命・曙光-2026全国人体臓器提供追悼記念・宣伝普及活動」が中国東部の山東省済南で開幕しました。活動では、臓器提供者を深くしのび、人間愛で生命をつなぐ提供者らの崇高な行為に敬意を表しました。済南市の献体記念広場では、参加者全員が提供者に黙とうし、記念碑に献花しました。会場で