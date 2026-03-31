国会報告です。今週は自民党の大野敬太郎さん。聞き手は喜多記者です。 【写真を見る】【国会報告】大野敬太郎 氏（自民・衆）「国際社会の関与を我々求めて安定化を図りたい」中東・ウクライナなど世界での紛争を受け ＊3月28日（土）RSKイブニングニュースで放送―大野さんは自民党の安全保障調査会の幹事長を務められています。会では現在どのような活動をされているのでしょうか。 （大野敬太郎さん自・衆）「