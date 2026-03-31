楽天−ソフトバンクの試合前に、シンガーソングライター・俳優 中川晃教さんが国家独唱を行った。中川晃教さんは球団を通じて「先日、宮城県人会の集まりに出席する機会をいただき、地元宮城・仙台での活動も広げていきたいと思っていた中で、楽天イーグルスの東北開幕戦での国歌独唱という機会をいただき、大変光栄です。ファンの皆さまがこの東北開幕戦を楽しみにされていることが伝わりとても緊張しましたが、天候も回復し