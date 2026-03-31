【舞洲Heroes】オリックスは、2026年度のファーム観戦者（BsCLUB有料会員限定）の来場者ポイント特典を拡充した。杉本商事Bs舞洲で開催される平日の25試合が対象で、観戦3、5、8、10回に今季入団した新人選手10選手の缶バッチ、6回目にはオリジナルサコッシュ（薄型ショルダーバッグ）、13回目にも選手の写真をプレゼント。また、16回観戦した先着60人を、オフに「Hotel The Day Osaka」（旧ロッジ舞洲）で開かれる選手たちと一