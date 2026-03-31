公務中に物損事故を起こし、警察に報告していなかった三重県伊賀市の稲森稔尚市長について、津地検は3月31日、起訴猶予としました。伊賀市の稲森市長は2月15日、公務のため市内で自家用車を運転中にハンドル操作を誤り、ガードレールに接触する事故を起こしたものの、警察への報告を怠ったとして書類送検されていました。津地検は31日、「事実は認められるものの、諸般の事情を総合的に考慮した」として、稲森市