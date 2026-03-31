サンリオのキャラクター、マイメロディ＆クロミと「コアラのマーチ」のコラボレーション商品第2弾が、3月30日（月）から4月12日（日）23時59分の期間、「ロッテオンラインショップ」で受注販売される。【写真】コアラにふんしたクロミも！かわいいコラボグッズ一覧■描き起こしデザインの限定グッズ今回、期間限定＆受注生産で発売されるのは、マイメロディ＆クロミと「コアラのマーチ」のコアラたちが、お互いに扮した描き