テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、40年続いた『アッコにおまかせ！』終了直後に始まる『アッコとジャンボ』を中心に、テレビ局が大御所に与えてきた“その後の枠”について考える。 【画像】和田アキ子、巨大怪獣になる新番組ビジュアルが想像以上に攻めている 大御所に“お疲れ様枠”を用意してきたテレビ局 『アッコにおまかせ！』が、2026年3月2