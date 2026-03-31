「楽天−ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）楽天は１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（３７）が先発。４回０／３を８３球、被安打５で２失点。４奪三振、５四球だった。３回２／３を投げた時点で日米通算２５００投球回を達成した。「よくないですね。球数も増えてフォアボールも出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います」とコメントした。ＮＰＢ公式戦の登板は広島時代の